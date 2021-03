Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen-Neuhaus

Landkreis Tuttlingen Autofahrerin nach Frontalzusammenstoß mit Traktor leicht verletzt (08.03.2021)

Aldingen (ots)

Am Montag gegen 14 Uhr ist es in Neuhaus bei Aldingen zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Traktor und einem Auto gekommen. Eine 37-jährige Audi Fahrerin kam von der Bundesstraße 14 und fuhr auf der Straße "Neuhaus". Nach wenigen Metern bog sie nach links in die Seitenstraße "Römerwegle" ab, wo ihr ein 64-jähriger Traktorfahrer entgegen. Da die Frau die Einmündung schnitt und der Traktorfahrer ebenfalls zu weit links fuhr, kam es im Einmündungsbereich zu einem Frontalzusammenstoß. Die Autofahrerin verletzte sich leicht. Ein Krankenwagen brachte sie ins Krankenhaus. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro.

