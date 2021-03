Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen-Möhringen) E-Bike ohne Versicherungsschutz (08.03.2021)

Tuttlingen (ots)

Bei einer Polizeikontrolle in der Marktgasse aufgefallen ist am Montagabend gegen 21 Uhr ein 20-Jähriger mit einem E-Bike. Hierbei fiel auf, dass das Klapprad mit seinem Motor eine Höchstgeschwindigkeit von über 35 km/h erreichte, weshalb es führerschein- und versicherungspflichtig war. Der Fahrer konnte jedoch weder einen notwendigen Führerschein der Klasse AM vorzeigen, noch den erforderlichen Versicherungsschutz nachweisen. Er muss nun mit einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen.

