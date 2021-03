Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen) Pony verursacht Unfall (08.03.2021)

Bodman-Ludwigshafen (ots)

Glück im Unglück hatte ein 20-jähriger Autofahrer, als er mit seinem Ford am Montagabend gegen 20 Uhr die K 6174 von Bodman-Ludwigshafen in Richtung Bonndorf fuhr. Nach dem dortigen Kreisverkehr querte plötzlich ein ausgebüchstes Pony seine Fahrbahn. Hierbei kollidierte das Pony zum Glück nur mit dem rechten Außenspiegel des Fords. Weder Mensch noch Tier wurden hierbei verletzt. Der Schaden am komplett zerstörten Außenspiegel beträgt ca. 1000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell