Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Sachbeschädigung an Fast-Food-Restaurant (07./08.03.2021)

Singen (ots)

In der Nacht von Sonntag, 19 Uhr, auf Montag, 8 Uhr, haben Unbekannte die Glastür eines Fast-Food-Restaurants in der August-Ruf-Straße beschädigt. Die Beschädigungen wurden vermutlich durch Tritte verursacht und es entstand hierdurch ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, zu informieren.

