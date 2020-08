Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Sachbeschädigung an Auto (02.08.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu einer Sachbeschädigung kam es in der Nacht zum Sonntag auf dem Parkplatz eines Hotels in der Klinikstraße. Unbekannte warfen mit Steinen auf einen dort geparkten grauen VW Polo, wodurch das Auto an Dach und Kotflügeln Beschädigungen erlitt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Personen, die Angaben zum Vorfall oder zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier VS-Villingen, Telefon 07721 601-0, zu melden.

