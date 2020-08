Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer rastet aus (02.08.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu einem Streit zwischen Autofahrern kam es am gestrigen Sonntag gegen 19.30 Uhr in der Straße "Brandenburger Ring". Nachdem ein 60-jähriger Ford Fiesta-Fahrer einen BMW-Fahrer wegen eines vermeintlichen falschen Überholens angehupt hatte, stellte dieser den Ford-Fahrer an der nächsten Ampel zur Rede. Der BMW-Fahrer stieg aus, ging zum Ford und es kam zum Disput zwischen den Fahrern. Im Verlauf des Streits schlug der BMW-Fahrer gegen den Spiegel des Ford und beschädigte so das Auto seines Kontrahenten, bevor er die Fahrt fortsetzte. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und er muss sich für den verursachten Schaden von rund 200 Euro verantworten.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell