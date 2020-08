Polizeipräsidium Konstanz

Ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Radfahrerin ereignete sich gegen 17.30 Uhr in der Allmendstraße. Eine 54-jährige Pedelec-Fahrerin fuhr in Richtung Ortsmitte und touchierte, aus Unachtsamkeit und ohne Beteiligung anderer, den rechten Randstein. Hierdurch kam sie zu Fall und zog sich Verletzungen zu, die in einer Klinik behandelt werden mussten. Ein Rettungsdienst transportierte sie in ein Krankenhaus. An ihrem Rad entstand kein nennenswerter Schaden.

