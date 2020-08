Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen-Waldhausen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Radfahrerin erschreckt sich und stürzt (01.08.2020)

Bräunlingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Radfahrerin kam es gegen 18.30 Uhr auf der Kreisstraße 5738. Ein 32-jähriger Busfahrer wollte eine 21-Jährige, die mit ihrem Fahrrad unterwegs war, überholen und kündigte dies durch kurzes Hupen an. Hierdurch erschrak die Radfahrerin, verriss den Lenker und stürzte auf die Fahrbahn. Die junge Frau erlitt hierbei leichte Verletzungen, musste jedoch nicht in eine Klinik gebracht werden. Es kam nicht zu einer Berührung zwischen Bus und Radfahrerin. Am Pedelec der jungen Frau entstand nur geringer Sachschaden.

