Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen) Schwerer Verkehrsunfall

Konstanz (ots)

Am Sonntag gegen 16:25 Uhr ereignete sich an der Kreuzung B27/B31 bei Hüfingen ein schwerer Verkehrsunfall mit 3 Schwerverletzten und Sachschaden in Höhe von etwa 39´000 Euro. Ein 80-jähriger Fahrer eines Renault Captur befuhr die Abschleifung von der B27 kommend und beabsichtigte nach links auf die B31 in Richtung Freiburg abzubiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines auf der B31 in Richtung Freiburg fahrenden Mercedes Benz und es kam zum Zusammenstoß. Der Mercedes Benz drehte sich und kollidierte in der Folge mit einem in der Abschleifung zur B27 verkehrsbedingt wartenden Porsche Targa. Der Renault Captur wurde durch den Aufprall nach rechts abgewiesen und kam entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung zum Stillstand. Der 80-jährige Fahrer des Renault Capture, seine 75-jährige Mitfahrerin sowie der 42-jährige Fahrer des Mercedes Benz erlitten schwere Verletzungen und wurden in umliegende Krankenhäusern eingeliefert. Der 46-jährige Fahrer des Porsche Targa blieb unverletzt. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war die B 31 bis gegen 19.00 Uhr halbseitig gesperrt. Der Verkehr wurde an der Unfallörtlichkeit vorbeigeleitet.

