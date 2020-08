Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach) Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad

Stockach (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad hat sich am Samstagmittag auf der K6117 zwischen Orsingen und Wahlwies ereignet. Ein 42-jähriger Motorradfahrer war gegen 14:10 Uhr zusammen mit seiner 35-jährigen Mitfahrerin unterwegs und beabsichtigte nach rechts in einen Feldweg abzubiegen. Ein nachfolgender 54-jähriger Ford-Fahrer erkannte die Situation vermutlich zu spät und fuhr auf das Kraftrad auf. Das Motorrad kam zu Sturz und erst etwa 50 Meter nach der Kollisionsstelle zum Liegen. Während der Fahrer des Kraftrads leicht verletzt wurde, zog sich dessen Sozia schwere Verletzungen zu. Beide wurden mit dem Rettungsdienst in ein örtliches Klinikum eingeliefert. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro. Zeugen die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Mühlhausen, Tel. 07733 9960-0, zu melden.

