POL-KN: (VS-Pfaffenweiler) Beim Überholen den Gegenverkehr gefährdet (01.08.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Vorfall, der sich am Samstagmittag gegen 14.30 Uhr auf der Landesstraße 181 bei Pfaffenweiler ereignet hat. Der Fahrer eines grauen Lexus überholte vor einer Kuppe einen vor ihm fahrenden schwarzen Citroen C4, obwohl sich ein Auto im Gegenverkehr näherte. Nur durch ein schnelles Ausweichen an den äußerst rechten Fahrbahnrand konnte der Gegenverkehr einen Frontalzusammenstoß mit dem Lexus verhindern. Die Polizei sucht die Insassen dieses Autos und andere Personen, die den Vorfall beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in VS-Villingen, Telefon 07721 601-0, in Verbindung zu setzen.

