Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto zerkratzt (02.08.2020)

St. Georgen (ots)

Zu einer Sachbeschädigung kam es zwischen Freitag, 14.30 Uhr, und Sonntag, 14 Uhr, in der Gerhart-Hauptmann-Straße. Ein Unbekannter zerkratzte die Fahrerseite eines dort geparkten grauen VW Golf Kombi und verursachte so einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier St. Georgen, Telefon 07724 94950-0, zu melden.

