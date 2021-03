Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Altstadt) Farbschmierer auf frischer Tat ertappt (08.03.2021)

Konstanz-Altstadt (ots)

Über den Zoll wurde der Polizei am Montagabend gegen 20.00 Uhr mitgeteilt, dass ein Jugendlicher mit Acrylstiften die öffentlichen Toiletten in der Marktstättenunterführung beschmiert haben soll. Der 16-Jährige entzog sich kurzfristig einer Kontrolle des Zolls, konnte jedoch von den Beamten anschließend überprüft und der Polizei übergeben werden. In seiner Vernehmung räumte der Jugendliche die Tat ein. Weitere Ermittlungen, ob der Jugendliche für andere Farbschmierereien in Frage kommt, dauern an.

