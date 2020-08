Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Scheibenwischer verbogen

Wörth am Rhein (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht vom 31.07.2020 auf den 01.08.2020 an einem geparkten PKW, der Marke Seat, in der Keltenstraße die vorderen Scheibenwischerarme umgebogen, dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von 50,-EUR.

Rückfragen bitte an:

Hinweise und Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wörth

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2

76744 Wörth am Rhein

Telefon 07271 9221-0

Telefax 07271 9221-23

piwoerth.presse@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell