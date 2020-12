Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall während eines Überholmanövers

CuxhavenCuxhaven (ots)

Midlum. Am 05.12.2020, gegen 11:20 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Bremerhavener im Bereich Midlum mit seinem 19 Jahre alten Renault die L 135 in Fahrtrichtung Cuxhaven. Kurz hinter der Einmündung Kransburg setzte er trotz schneeglatter Fahrbahn zum Überholen eines vorrausfahrenden PKW an, verlor beim Ausscheren jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug, schleuderte nach links in den Straßengraben und kam dort auf der Fahrerseite liegend zum Stillstand. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Lichtbild hängt an.

