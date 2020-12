Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden Drei Glätteunfälle auf der A 27

Bild-Infos

Download

CuxhavenCuxhaven (ots)

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Hagen im Bremischen/A 27. Am 05.12.2020, gegen 02:50 Uhr befuhr ein 19-jähriger Nordenhamer die A 27 in Fahrtrichtung Cuxhaven, als seinen Angaben zu Folge in Höhe der Anschlussstelle Hagen bei einer Geschwindigkeit von ca. 270 km /h an dem von ihm ausgeliehenen Luxussportwagen Mercedes AMG GT ein Reifen platzte. Er verlor anschließend die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte mehrfach auf einer Länge von ca. 700m gegen die Mittel- und Seitenschutzplanke. Die PKW Insassen konnten glücklicherweise den auf dem Überholfahrstreifen zum Erliegen gekommenen Sportwagen unverletzt verlassen. Der knapp 7 Monate alte, ca. 200.000 Euro teure, Sportwagen dürfte als Totalschaden eingestuft werden. Lichtbild hängt an.

Erste Glätteunfälle bei starkem Schneefall auf der A 27

A 27. Am 05.12.2020 in der Zeit von 6:45 Uhr bis 10:45 Uhr ereigneten sich auf der A 27 mehrere Verkehrsunfälle, dessen Ursache in nicht angepasster Geschwindigkeit bei einsetzendem Schneefall, verbunden mit schneeglatter Fahrbahn, gefunden wurde. So geriet ein 41-jähriger Cuxhavener mit seinem Peugeot im Bereich der Anschlussstelle Neuenwalde, Fahrtrichtung Cuxhaven, von der Fahrbahn und durchfuhr gänzlich das Sichtdreieck der Anschlussstelle. Hierbei beschädigte er diverse Verkehrszeichen, u.a. das Ausfahrtschild der Anschlussstelle. Glücklicherweise blieben beide Insassen des PKW unverletzt. Am PKW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 12.000 Euro.

Gegen 09:15 Uhr geriet ein 27-jähriger Auslieferungsfahrer aus Bremen mit seinem Kleintransporter zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven-Zentrum und Überseehäfen ebenfalls aus o.g. Gründen von der Fahrbahn ab und prallte in die Seitenschutzplanke. Der Fahrer blieb unverletzt, am Transporter entstand ein geschätzter Schaden von 7500 Euro.

Ein weiterer Unfall mit gleichgelagerter Ursache ereignete sich gegen 10:40 Uhr. Auch hier verlor ein 20-jähriger Stoteler die Kontrolle über den Kleintransporter eines Paketzustelldienstes. Der Fahrzeugführer blieb ebenfalls unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 10000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven

Henning Sengstaken

Telefon: 04721/573-112

Werner-Kammann-Straße 8

27472 Cuxhaven

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell