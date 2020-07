FW-EN: Feuerwehr Sprockhövel am Wochenende.

Feuerwehr Sprockhövel

Freitagnacht wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 23.45 Uhr zu einem Hotelbetrieb an der Straße Frielinghausen gerufen. Dort hatte die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Ein Trupp erkundete das Gebäude, konnte dabei glücklicherweise kein Schadensereignis feststellen. Ohne weiter eingreifen zu müssen, konnte die Feuerwehr den Einsatz gegen 0.45 Uhr beenden. Am Sonntag wurden die Einsatzkräfte um 15.30 Uhr ein weiteres Mal gerufen. Im Garten eines Wohnhauses in der Straße Im Lübbering war eine Schlange gesichtet worden. Dem Melder dieses Ereignisses war nicht bekannt, ob es sich dabei um eine Giftschlange handelte. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um eine Ringelnatter handelte, von der keine Gefahr ausging. Diese wurde eingefangen und von den Einsatzkräften an einem geeigneten Ort wieder in die Freiheit entlassen. Einsatzende war gegen 15.10 Uhr.

