Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Not-Türöffnung in Niedersprockhövel

Sprockhövel (ots)

Am Freitagabend wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 19:30 Uhr zu einem Wohnhaus an der Wuppertaler Straße gerufen. Die Feuerwehr verschaffte dem Rettungsdienst dort gewaltsam Zugang zu einer Wohnung im zweiten Obergeschoss. Nach der notärztlichen Untersuchung bestand allerdings keine Indikation für den Transport in ein Krankenhaus.

Nach circa 50 Minuten war der Einsatz für die zehn ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte abgeschlossen.

