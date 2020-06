Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200624.4 Krempe: Mofafahrt unter Alkoholeinfluss endet im Graben

Krempe (ots)

Dienstagabend endete die Fahrt eines Mofafahrers auf der Landesstraße 118 in Krempe in einem Graben abseits der Fahrbahn. Wie sich im Zuge der Unfallaufnahme herausstellte, war der Verunglückte deutlich alkoholisiert.

Gegen 20.25 Uhr war der Beschuldigte mit seinem Zweirad auf der Stiftstraße aus Richtung Krempe kommend in Richtung Süderau unterwegs. Aufgrund seines vorangegangenen Alkoholkonsums verlor der 62-Jährige auf der Strecke die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und landete im angrenzenden Graben. Bei dem Unglück zog sich der aus dem Kreis Steinburg Stammende vermutlich eine Prellung zu und kam in ein Krankenhaus. Im Gespräch mit den Einsatzkräften räumte der Mann ein, einigen Alkohol vor Fahrtantritt genossen zu haben. Ein Atemalkoholtest bei dem Beschuldigten lieferte einen Wert von 2,01 Promille, so dass sich der Rollerfahrer einer Blutprobenentnahme stellen musste. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Verkehr.

