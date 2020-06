Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200624.3 Hemmingstedt: Betrunken und ohne Führerschein auf dem Roller unterwegs

Hemmingstedt (ots)

Dienstagabend hat eine Streife in Hemmingstedt einen jungen Mann kontrolliert und dabei festgestellt, dass der 21-Jährige nicht unerheblich alkoholisiert war. Zudem besaß der Dithmarscher keinen Führerschein.

Gegen 23.15 Uhr überprüften Beamte auf einem Parkplatz im Fritz-Thiedemann-Ring zwei Verkehrsteilnehmer, als an ihnen ein Rollerfahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit vorbeizog. Die Einsatzkräfte nahmen die Verfolgung auf und stoppten das Mofa, das zeitweilig 75 km/h fuhr, schließlich in Hemmingstedt in Höhe der Raffinerie Heide. Der Fahrer räumte bereitwillig ein, weder eine Prüfbescheinigung noch einen Führerschein zu besitzen und vor Fahrtantritt nicht wenig Alkohol getrunken zu haben. Ein Atemalkoholtest bei dem Beschuldigten ergab einen Wert von 1,45 Promille, worauf der junge Mann sich der Entnahme einer Blutprobe stellen musste. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen der Trunkenheit im Verkehr.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell