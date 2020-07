Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Radweg durch umgestürzte Bäume versperrt

Sprockhövel (ots)

Am Freitagnachmittag entfernte die Feuerwehr Sprockhövel drei Bäume, die in Höhe der Quellenburgstrasse auf den Radweg gekippt waren. Die Bäume wurden mit der Kettensäge zerkleinert und am Wegrand abgelegt. Der Radweg wurde gereinigt. Der Einsatz dauerte eine Stunde und fünfzehn Minuten.

