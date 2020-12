Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Täter lässt Fahrrad zurück - Eigentümer gesucht

CuxhavenCuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste/Nordholz. Bereits in der Nacht vom 22. auf den 23.11.2020 wurde durch Polizeibeamte zunächst ein zurückgelassenes Herrenrad der Marke Hanseat in schwarz auf der Fahrbahn der Bundesstraße in Nordholz aufgefunden. Später konnte der Täter ermittelt werden. Dieser teilte lediglich mit, dass er das Fahrrad an einer ihm nicht bekannten Örtlichkeit in Gebrauch genommen habe, um sein Ziel zu erreichen. Das Fahrrad steht nun zur Abholung bei der Polizeiinspektion Cuxhaven bereit, wenn der Eigentümer einen entsprechenden Nachweis beibringt.

