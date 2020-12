Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht in Otterndorf+++Fahrzeug ohne Fahrerlaubnis in Debstedt geführt+++Transporter unter Betäubungsmitteleinfluss in Bad Bederkesa geführt

CuxhavenCuxhaven (ots)

Samtgemeinde Land Hadeln/Otterndorf. Zwischen vergangenem Donnerstagabend und Freitagmorgen (26./27.11.2020) kam es Am Großen Specken in Otterndorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein schwarzer Audi A6 im Heckbereich beschädigt. Den Geschädigten sprach auch eine Zeugin an, die beobachtet hatte, dass ein anderer Pkw gegen den genannten Audi gestoßen war. Allerdings hatte die Fahrzeugführerin dieses Pkw die Anhängerkupplung des Audi touchiert und lediglich ihren eigenen Pkw beschädigt. Beamte der Polizeistation Otterndorf waren dieser Spur nachgegangen. Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Otterndorf (04751-998350) oder in Cuxhaven (04721-5730) zu melden.

Geestland/Debstedt. Am Dienstagmorgen (01.12.2020), gegen 08:15 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Geestland einen 47-jährigen Loxstedter, der einen Pkw der Marke Dacia auf der Langener Straße geführt hatte. Im Rahmen der Kontrolle wurde dann festgestellt, dass die Fahrerlaubnis des nunmehr Beschuldigten ihm in der Vergangenheit entzogen worden war. Der vorgezeigte tschechische Führerschein besaß somit keine Gültigkeit und dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt.

Geestland/Bad Bederkesa. Am Dienstagvormittag (01.12.2020), gegen 10:50 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Geestland den Fahrzeugführer eines Gespanns aus Kleintransporter und Anhänger. Im Rahmen dieser Kontrolle, die in der Drangstedter Straße in Bad Bederkesa erfolgte, stellten die kontrollierenden Beamten Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum des 33-jährigen Geestländers fest, welchen der Betroffene dann auch einräumte. Gegen ihn wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

