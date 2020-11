POL-CUX: Verkehrsunfallflucht in Nordholz

Polizeiinspektion Cuxhaven

Wurster Nordseeküste/Nordholz. Am Sonntagabend (29.11.2020), gegen 20:00 Uhr, wird der Polizei in Cuxhaven eine Verkehrsunfallflucht in der Bahnhofstraße in Nordholz gemeldet. Ein in Höhe Hausnummer 50 geparkter Volkswagen Golf war, zwischen 17:00 Uhr und 19:50 Uhr, auf der linken Fahrzeugseite von einem anderen Fahrzeug gestreift worden. Der/die Unfallverusacher/in setzte aber seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Erste Ermittlungen vor Ort ergaben, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen weißen BMW gehandelt haben könnte. Der Golf wurde auf der gesamten linken Seite verkratzt. Zeugen, die Hinweise auf den/die Verursacher/in geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Cuxhaven (04721-5730) zu melden.

