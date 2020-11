POL-CUX: Landkreis Cuxhaven; Wurster Nordseeküste; Midlum Verkehrsunfallflucht im Midlumer Moor

Polizeiinspektion Cuxhaven

Landkreis Cuxhaven; Wurster Nordseeküste; Midlum Verkehrsunfallflucht im Midlumer Moor

Cuxhaven

Am 28.11.2020 gegen 07 Uhr wurde der Polizei über Notruf ein verunfallter PKW gemeldet. In der Kurve zum Midlumer Moor stellten die Beamten vom Polizeikommissariat Geestland einen stark beschädigten VW Touran fest, der zuvor einen Baum umgefahren hatte. Im Fahrzeug waren die Airbags ausgelöst. Vom Fahrzeugführer fehlte aber jede Spur. Um umfangreiche Suchmaßnahmen nach einem verletzten Fahrer auszuschließen, hat die Polizei den Halter des PKW in Wanna aufgesucht. Hier konnte die 18-jährige Fahranfängerin unverletzt angetroffen werden, die zuvor bei Nebel die Kurve am Waldrand übersehen hatte und dadurch ca. 15 Meter in den Wald gefahren war. Sie ließ sich von ihrem Vater an der Unfallstelle abholen. Warum sie die Polizei nach dem Verkehrsunfall nicht verständigte, blieb unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallflucht der Fahranfängerin aufgenommen. Zusätzlich muss sie sich noch um ein neues Auto kümmern, da ihr älterer VW Touran einen Totalschaden erlitten hatte.

