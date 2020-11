POL-CUX: Landkreis Cuxhaven; Gemarkung 27612 Loxstedt, Ortsteil Landhausen-Welle, Bundesstraße 6 Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Polizeiinspektion Cuxhaven

Landkreis Cuxhaven; Gemarkung 27612 Loxstedt, Ortsteil Landhausen-Welle, Bundesstraße 6 Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Cuxhaven

Nach dem bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr die 22 Jährige mit ihrem PKW die Bundesstraße 6 aus Richtung Bremerhaven kommend in Richtung Bremen. In Höhe der Unfallstelle geriet die Beteiligte aus bisher ungeklärter Ursache mit ihrem Fahrzeug auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit der linken Fahrzeugseite gegen einen Baum. Die junge Frau wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und verstarb unmittelbar an den Folgen des Unfalles. In einer ersten Unfallmeldung wurde als Unfallort das Gebiet der Stadt Bremerhaven benannt. Daher wurden Kräfte der Berufsfeuerwehr Bremerhaven und Polizei Bremerhaven zur Unfallstelle entsandt. Die Bergung des Leichnams erfolgte durch Kräfte der Berufsfeuerwehr Bremerhaven.

