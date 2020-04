Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Mehrere Verkehrsverstöße bei einer Kontrolle aufgedeckt

Boizenburg (ots)

Bei der Kontrolle eines Autofahrers hat die Polizei am Sonntagnachmittag in Schwartow bei Boizenburg gleich mehrere Verkehrsverstöße feststellen müssen. So ist der 32-jährige Autofahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und stand einem Drogenvortest zufolge unter dem Einfluss von Amphetamin und Cannabis. Zudem war sein PKW weder versichert, noch für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen. An dem Wagen waren überdies falsche Kennzeichen angebracht. Gegen den aus Litauen stammenden Fahrer ist Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Urkundenfälschung und Fahrens unter Drogeneinwirkung erstattet worden.

