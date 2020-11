Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Betrunken am Steuer ++ Unfälle mit Verletzten

CuxhavenCuxhaven (ots)

Betrunken am Steuer - Führerschein weg

Cuxhaven. Die Polizei Cuxhaven kontrollierte am Donnerstagabend einen 40-jährigen Cuxhavener auf der Brockeswalder Chaussee. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

++++++

Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Loxstedt. Eine 31-jährige Beverstedterin und ihr 2-jähriges Kind wurden gestern Morgen gegen 7.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Die Frau war auf der B 71 unterwegs in Richtung Bremerhaven. Als der Verkehr kurz vor der Autobahnauffahrt Wulsdorf stockte, bemerkte dies ein 20-jähriger Autofahrer aus Loxstedt zu spät und fuhr auf den PKW der jungen Frau auf. Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. An den PKW entstand Sachschaden von etwa 4.000 Euro.

++++++

Entgegenkommenden übersehen - Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Beverstedt. Beide Autofahrer wurden gestern Nachmittag gegen 16.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Wesermünder Straße in Beverstedt leicht verletzt. Eine 73-jährige wollte mit ihrem PKW nach links abbiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden PKW eines 56-jährigen Bremerhaveners. Bei dem Zusammenstoß im Einmündungsbereich wurden beide Fahrer leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 14.000 Euro geschätzt.

++++++

