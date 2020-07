Polizei Paderborn

POL-PB: Autospiegel abgetreten - Polizei sucht Randalierer

Paderborn (ots)

(mb) In der Nacht zu Dienstag sind Am Bahneinschnitt mehrere Sachbeschädigungen an geparkten Autos verübt worden.

Ein geschädigter Autobesitzer ging zunächst von einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht aus, als er den abgeknickten Außenspiegel an seinem Audi bemerkte. Die alarmierten Polizeibeamten entdeckten im Zuge der Straße Am Bahneinschnitt weitere Autos mit abgeknickten Spiegeln. An mindestens fünf Autos waren die Außenspiegel zerstört. Die Sachbeschädigungen sind auf bislang unbekannte Randalierer zurückzuführen. Sachdienliche Hinweise auf Tatverdächtige nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

