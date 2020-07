POL-PB: Achtung! - Taschendiebe sind aktiv

Polizei Paderborn

(mb) Eigentlich würde die Polizei in dieser Woche vor Taschendiebstählen während Libori warnen. Die Kirmes fällt leider aus, aber Taschendiebe sind dennoch auf Beutezug. Allein fünf Mal schlugen Täter am Montag zu.

Zwischen 10.00 Uhr und 11.10 Uhr wurde im Foyer einer Bank Im Schildern die Tasche eines Mitarbeiters (32) gestohlen, der Einlasskontrollen zum Gebäude durchführte. Seine Tasche hatte der Mann hinter sich am Eingang deponiert. Trotz der unmittelbaren Nähe griff ein Dieb dreist zu.

In einem Supermarkt an der Dessauer Straße kam es um 11.00 Uhr, 12.30 Uhr und 18.15 Uhr zu Diebstählen. Einer Frau (75) wurde das Portmonee aus der Handtasche gestohlen, die im Einkaufswagen lag. Eine andere Frau (66) wurde von einer Person angerempelt. Vermutlich war das ein Ablenkungsmanöver, um ihre Geldbörse aus dem Korb ihres Rollators zu entwenden. Beim Umpacken ihrer eingekauften Waren hinter der Kassenzone ließ eine Frau (26) ihr Portmonee auf der Ablage liegen. Als sie den Einkaufswagen zurückgestellt hatte, fiel der Verlust auf. Das Portmonee war allerdings zwischenzeitlich entwendet und nicht an der Kasse abgegeben worden.

Auch in einem Bad Lippspringer Supermarkt an der Detmolder Straße wurde mittags ein Diebstahl verübt. Aus der Einkaufstasche einer 52-Jährigen entwendete ein Täter unbemerkt die Geldbörse.

Augen auf und Tasche zu! Die Polizei warnt vor Taschendieben und gibt folgende Ratschläge:

- Führen Sie Bargeld, Kredit- und Bankkarten am Körper verteilt mit sich, möglichst in verschlossenen Innentaschen, Gürteltaschen oder Brustbeuteln

- Nehmen Sie an Bargeld, Bankkarten und Wertgegenständen immer nur das mit, was Sie wirklich benötigen.

- Notieren Sie niemals die vierstelligen PIN-Codes von Geld- und Kreditkarten sowie Mobiltelefonen, sondern lernen Sie diese auswendig.

- Tragen Sie Hand- oder Umhängetaschen immer mit der Verschlussseite zum Körper und halten Sie diese stets verschlossen.

- Lassen Sie Taschen und Wertgegenstände niemals unbeaufsichtigt.

- Achten Sie bei einem Menschengedränge und in unübersichtlichen Situationen noch stärker auf Ihre Wertsachen.

Umfängliche Informationen zum Thema Taschendiebstahl sind hier eingestellt: https://polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs

