Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Landkreis Cuxhaven; Geestland, Langen Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Langen

CuxhavenCuxhaven (ots)

Am 28.11.2020 gegen 18 Uhr fuhr ein 65-jähiger Langener beim Einparken mit seinem VW Touran einen fremden PKW an. Er kümmerte sich nicht um den Schaden am geparkten Honda, sondern ging einkaufen. Als die Polizei zur Unfallaufnahme eintraf, kam auch der Unfallverursacher wieder zu seinem PKW. Der VW Touran ist seit längerer Zeit nicht mehr zugelassen und einen gültigen Führerschein besitzt der Langener auch nicht mehr. Die Polizei behielt die Fahrzeugschlüssel ein, damit der Fahrer seinen VW Touran nicht weiter bewegen kann. Der Gesamtschaden der Unfallflucht beträgt ca. 1.000 Euro

