Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Landkreis Cuxhaven; Geestland, OT Elmlohe Trecker fährt Fußgängerin an

CuxhavenCuxhaven (ots)

Am 28.11.2020 gegen 12 Uhr kam es auf einem Feldweg in Elmlohe zu einem Verkehrsunfall. Ein 60-jähriger Treckerfahrer aus Elmlohe kam einer 39-jährigen Frau aus Elmlohe beim Gassi gehen mit ihrem Hund zu nahe. Die Frontschaufel des Treckers berührte die Frau am Rücken, wodurch diese leichte Schmerzen erlitt. Zur Kontrolle musste ein Krankenwagen angefordert werden. Nachdem der Treckerfahrer einige Beleidigungen gegenüber der Fußgängerin ausgesprochen hatte, fuhr er wieder an und berührte sie dabei erneut mit der Frontschaufel und fuhr weg. Als die Polizei aus Geestland an der Wohnanschrift der Frau eintraf, konnte diese das abfotografierte Kennzeichen des Treckers vorzeigen. Durch einen weiteren Funkstreifenwagen aus Geestland erfolgte nun ein Hausbesuch beim Treckerfahrer, der sich jetzt für einige Straftaten verantworten muss.

