Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang auf der A 27

CuxhavenCuxhaven (ots)

Bremerhaven/A 27. Am Dienstagabend (01.12.2020), gegen 20:10 Uhr, kam es auf der A 27 in Höhe der Anschlussstelle Geestemünde zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin, die noch an der Unfallstelle verstarb. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Zu weiteren Personenschäden ist es nicht gekommen. Die Richtungsfahrbahn Cuxhaven war, bis zum Abschluss der Unfallaufnahme, ab der Anschlussstelle Wulsdorf bis 01:50 Uhr gesperrt und der Verkehr wurde umgeleitet.

