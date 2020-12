Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall auf der B 73+++Verkehrsunfall auf der A 27

CuxhavenCuxhaven (ots)

Samtgemeinde Land Hadeln/Cadenberge. Am Donnerstagmittag (03.12.2020), gegen 13:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B 73 mit insgesamt fünf beteiligten Fahrzeugen, drei Pkw und zwei Lkw. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte eine 59-jährige Frau aus der Samtgemeinde Land Hadeln in Fahrtrichtung Cadenberge mit ihrem Pkw vor einer Kurve mehrere Fahrzeuge überholt und den entgegenkommenden Verkehr dabei übersehen. Es kam zur Kollision mit den weiteren Fahrzeugen. Dabei wurden, neben der mutmaßlichen Unfallverursacherin, die Fahrzeugführerinnen der beiden anderen Pkw, eine 44- und eine 28-Jährige leicht verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der beteiligten Fahrzeuge war die B 73 in Höhe der Unfallstelle voll gesperrt. Die weiteren Ermittlungen haben ergeben, dass die 59-Jährige zum Unfallzeitpunkt unter erheblichem Alkoholeinfluss gestanden hatte. Es wurden entsprechende Ermittlungsverfahren gegen die Beschuldigte eingeleitet.

Cuxhaven/Altenwalde/A 27. Am Donnerstagabend (03.12.2020), gegen 17:40 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw auf der A 27 in Höhe der Anschlussstelle Altenwalde, Richtungsfahrbahn Bremen. Dabei fuhr eine 27-jährige Cuxhavenerin vom Beschleunigungsstreifen direkt auf den Überholfahrstreifen und übersah den bereits auf der Spur befindlichen Pkw eines von hinten herannahenden 26-jährigen Cuxhaveners. Beide Fahrzeugführer wurden bei der folgenden Kollision leicht verletzt. An beiden Pkw entstanden erhebliche Sachschäden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Die 27-Jährige muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven

Tom Kase

Telefon: 04721/573-404

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell