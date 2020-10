Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Wstr.: Autofahrt unter dem Einfluss von Drogen

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 03.10.2020 um kurz nach 20:00 Uhr wurde ein Autofahrer in der Sauterstraße einer anlassbezogenen Verkehrskontrolle unterzogen, da er trotz Dunkelheit ohne Licht fuhr. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnten bei dem 24 Jahre alten Autofahrer aus Neustadt/W. Verhaltensauffälligkeiten festgestellt werden, welche auf einen Drogenkonsum hindeuteten. Ein auf freiwilliger Basis durchgeführter Urintest bestätigte die Aufnahme von THC und Amphetamin, weshalb der junge Mann zur Dienststelle verbracht und dort eine Blutprobe zur Nachweisbarkeit der Drogenbeeinflussung entnommen wurde. Den Betroffenen erwartet nun eine Ordnungswidrigkeit, welche mindestens mit einem Bußgeld von 500EUR, einem Fahrverbot und 2 Punkten in Flensburg geahndet wird.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Nicolas Wagenblatt, Polizeikommissar



Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell