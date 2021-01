Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Ausweichmanöver im Gegenverkehr- Unfallbeteiligter gesucht

HerfordHerford (ots)

(sls) Am Montagmorgen (4.1.) gegen 00:35 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr auf der Vlothoer Straße in Herford. Ein 43-Jähriger aus Bad Salzuflen befuhr mit seinem KIA die Vlothoer Straße in Fahrtrichtung Herford. Kurz hinter der Einmündung Schwarzenmoorstraße kam ihm ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf seiner Fahrspur entgegen, so dass er ein Ausweichmanöver nach links durchführte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden schleuderte der KIA dadurch nach links in den dortigen Straßengraben und überschlug sich einmal. Der 43-Jährige wurde durch den Unfall verletzt und musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. Das Verkehrskommissariat ist auf der Suche nach dem weiteren Unfallbeteiligten oder Zeugen, die Angaben zum Unfall oder weiteren Beteiligten machen können. Bitte melden sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

