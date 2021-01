Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verstoß gegen die Corona-Schutzverordnung - Polizei beendet Gottesdienst

HerfordHerford (ots)

(sls) Am Samstagabend (2.1.) wurden Polizeibeamte auf einen Gottesdienst einer christlichen Freikirche in Herford aufmerksam gemacht, an dem eine Vielzahl von Teilnehmern anwesend war. Bei Eintreffen der Beamten gegen 18.20 Uhr stellten diese in den Räumlichkeiten mehr als hundert Erwachsene und Kinder fest, die weder einen ausreichenden Abstand hielten, noch einen erforderlichen Mund-Nasen-Schutz trugen. Zudem war bereits außerhalb des Gebäudes deutlicher Gesang für die Beamten wahrzunehmen. Nach Rücksprache mit dem Pastor und einem weiteren Verantwortlichen wurde der Gottesdienst sofort beendet. Nach erfolgter Personalienfeststellung aller Teilnehmer verließen diese die Räumlichkeiten. Durch die Polizeibeamten wurden insgesamt 111 Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz gefertigt.

