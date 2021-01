Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte beschädigen Fensterscheiben von geparkten Fahrzeugen und einer Firma

BündeBünde (ots)

(fl) Am frühen Neujahrsmorgen schlugen bislang unbekannte Täter die Fensterscheiben von einem geparkten Pkw an der Birkenstraße ein. In der Straße Am Fichtenkamp wurden Scheiben von vier geparkten Lkw zerstört, mehrere Scheiben eines nahegelegenen Firmengebäudes wurden beschädigt. Es entstand erheblicher Sachschaden. Mögliche Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen der Direktion Kriminalität unter der Telefonnummer 05223/187-0 zu melden.

