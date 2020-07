Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Versuchter PKW-Diebstahl

Zeugin stellt Täter

Goch (ots)

Am Sonntag (27. Juli 2020) gegen 20:20 Uhr sah eine Zeugin auf dem Gelände einer Tankstelle am Ostring einen Mann in einem dort abgestellten VW Pritschenwagen sitzen. Sie wunderte sich, da der Wagen dort zum Verkauf angeboten wurde und eigentlich verschlossen sein sollte. Die Zeugin sprach den Mann an, der daraufhin zu Fuß in Richtung Ostring/ Voßheider Straße flüchtete. Die junge Frau nahm die Verfolgung auf und konnte den Täter auf Höhe eines Spielplatzes stellen. Die 28-Jährige hielt ihn bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Polizeibeamten an Ort und Stelle. Es stellte sich heraus, dass der Mann - ein 47-Jähriger ohne festen Wohnsitz Deutschland - eine Scheibe zur Fahrerkabine des Pritschenwagens ausgebaut hatte, um sich Zugang ins Wageninnere zu verschaffen. Offenbar hatte er danach versucht, den Wagen kurzzuschließen. Schon in den Tagen zuvor war der 47-Jährige unter anderem durch Ladendiebstähle aufgefallen. Er wurde vorläufig festgenommen und am Montag einem Haftrichter vorgeführt. (cs)

