Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Tankstelle - Polizei überführt Einbrecher

BündeBünde (ots)

(jd) Gegen 22.12 Uhr löste gestern (28.12.) der Alarm einer Tankstelle an der Wasserbreite aus. Die eintreffenden Polizeibeamten stellten fest, dass sich Aufbruchspuren am Hintereingang und auch am Vordereingang befinden. Der mutmaßliche Täter hat offenbar die vordere Schiebetür sowie ein dahinterliegendes Rolltor aufgebrochen, um in den Innenraum der Tankstelle zu gelangen. Aufgrund der Aufzeichnung der an der Tankstelle installierten Überwachungskameras lag eine eindeutige Täterbeschreibung vor: Es handelt sich um einen etwa 175cm großen Mann mit dunkler Mütze, grauer Jacke, heller Jeans und weißen Halbschuhen. Kurz nachdem er die Tankstelle betreten hat, löste der Alarm aus, sodass er die Flucht antrat. Die Beamten stellten einen 20-jährigen Tatverdächtigen am Busbahnhof Bünde, auf den die genaue Beschreibung passte. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und in Herford in Gewahrsam genommen. Wie hoch der Sachschaden an der Tankstelle ist, wird derzeit noch ermittelt.

