POL-HF: Kollision beim Abbiegen - Fußgängerin schwer verletzt

BündeBünde (ots)

(jd) Am Montag (28.12.) fuhr eine 26-jährige Bünderin um 10.45 Uhr mit ihrem VW auf der Holzhauser Straße in Richtung Levisonstraße. An der Kreuzung Holzhauser Straße/ Levisonstraße/ Holser Straße/ Borriesstraße hielt die Autofahrerin zunächst an der Haltelinie, um dann nach links in die Borriesstraße abzubiegen. Gleichzeitig wartete eine 47-jährige Fußgängerin an der dortigen Fußgängerampel um die Borriesstraße zu überqueren. Als beide Ampelanlagen auf Grünlicht wechselten, querte die Fußgängerin die Straße und die VW-Fahrerin bog ab. Dabei kam es beim Abbiegevorgang zum Zusammenstoß. Die 47-jährige wurde von der Fahrzeugfront des VW erfasst und durch die Wucht des Aufpralls über die Motorhaube geschleudert. Die Bünderin verletzte sich dabei schwer und musste mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Am Pkw entstand ein Sachschaden von 1000 Euro.

