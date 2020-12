Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis:Unfälle, Einbruch,Sachbeschädigungen

AalenAalen (ots)

Oberkochen: Von der Fahrbahn abgekommen

Sachschaden von mehreren hundert Euro verursachte ein 35-Jähriger am Montagmorgen gegen 5.20 Uhr, als er mit seinem Pkw BMW auf der Brücke über die B 19 von der Fahrbahn abkam und gegen die dortige Leitplanke prallte.

Oberkochen: Pkw durch Schuss beschädigt

Am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr fuhr eine 54-Jährige ihren Pkw aus einer Garage im Hainbuchenweg. Hierbei schlug ein Projektil in den linken Seitenspiegel ihres Fahrzeuges ein. Dieser wurde dadurch beschädigt. Wie die polizeilichen Ermittlungen ergaben, stammt das Geschoss vermutlich aus einer Druckluftwaffe. Sachdienliche Hinweise auf den Schützen nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Fahrzeugscheibe eingeschlagen

Gegen 17.45 Uhr am Sonntagabend schlug ein 26-Jähriger die Scheibe eines im Steigerweg abgestellten Fahrzeuges ein. Der Täter zog sich hierbei leichte Verletzungen an der Hand zu. Der 26-Jährige, der alkoholisiert war, wurde vor Ort ärztlich behandelt. Ihn erwartet nun eine entsprechende Strafanzeige.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am Samstag zwischen 16 und 23 Uhr einen Sachschaden von mehreren hundert Euro, als er einen Pkw VW Golf beschädigte, der in dieser Zeit in der Rechbergstraße abgestellt war. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: In Skihütte eingebrochen

Unbekannte drangen zwischen Donnerstagmorgen, 10 Uhr und Sonntagnachmittag, 14.15 Uhr in die Skihütte Degenfeld ein, nachdem sie das Küchenfenster eingeschlagen hatten. Im Gebäude durchsuchten die Täter sämtliche Schränke und Schubladen. Da keine wertvollen Gegenstände aufgefunden wurden, entwendeten die Eindringlinge lediglich eine Flasche Schnaps. Der von ihnen verursachte Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Hinweise auf die Einbrecher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Heubach: 3000 Euro Sachschaden

Am Sonntagmittag gegen 14 Uhr fuhr eine 44-Jährige mit ihrem Pkw Opel rückwärts von der Scheuelbergstraße in die Weingarthalde ein. Dabei beschädigte sie den Pkw Audi eines 23-Jährigen, wobei ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand.

