Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Automatenaufbrüche, Unfälle, Sachbeschädigung, Trunkenheitsfahrt

AalenAalen (ots)

Westhausen/Lauchheim: Zigarettenautomaten aufgebrochen Am Freitagabend, in der Zeit zwischen 21 Uhr und 21:30 Uhr, machten sich drei bislang Unbekannte an einem Zigarettenautomaten am Mittelhofer Weg in Lauchheim zu schaffen. Obwohl sie zweimal durch Passanten bei der Tat gestört wurden, kehrten sie zum Automaten zurück um ihr Werk zu vollenden. Bezüglich Schadenshöhe und Diebesgut kann derzeit noch nichts gesagt werden.

Ein weiterer Zigarettenautomatenaufbruch ereignete sich in der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 18 Uhr und 09 Uhr, in der Bahnhofstraße in Westhausen. Auch hier gingen die unbekannten Täter mit brachialer Gewalt vor und richteten erheblichen Sachschaden an. Auch hier kann zur Höhe des Diebesgutes noch nichts gesagt werden.

Essingen: Auffahrunfall mit zwei Verletzten verursacht Am Samstagmittag, gegen 13:20 Uhr, kam es bei Essingen auf Höhe eines Baumarktes zu einem Auffahrunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Ein 25jähriger Mercedesfahrer befuhr die B 29 in Richtung Aalen und bemerkte die vor ihm verkehrsbedingt haltenden Pkws zu spät. Er fuhr auf den vor ihm wartenden Seat eines 22jährigen Mannes auf, welcher daraufhin auf den davor haltenden Audi A6 eines 29jährigen Mannes geschoben wurde. Der Unfallverursacher und der Seat-Fahrer wurden leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf 30000 Euro.

Aalen: Bei Überwachung der Ausgangsbeschränkung Trunkenheitsfahrt aufgedeckt Am Sonntagfrüh, gegen 04:30 Uhr, war in der Düsseldorfer Straße eine Kontrollstelle zu Überwachung der Ausgangsbeschränkung eingerichtet worden. Dies wurde einem 59jähriger VW-Fahrer zum Verhängnis. Bei der Kontrolle stellten die Beamten bei dem Mann Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Das nachfolgende Testergebnis führte zur Beschlagnahme seines Führerscheines und einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Ellwangen: Vandalen unterwegs Im Zeitraum von Freitagabend, 17 Uhr, bis Samstagvormittag, 10 Uhr, rissen bislang unbekannte Täter an der Berufsschule in Ellwangen einen Mülleimer aus der Verankerung, beschädigten einen Türschließer und brachen einen Türgriff ab. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 400 Euro. Zeugen, welche hierzu Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen (Tel. 07961/930-0) zu melden.

Hüttlingen-Sanzenbach: Beim Abbiegen überholendes Auto übersehen Am Samstagmittag, gegen 16:50 Uhr, kam es auf der B 19 zwischen Abtsgmünd und Hüttlingen zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 43järiger Golf-Fahrer befuhr die B 19 von Abtsgmünd kommend in Richtung Hüttlingen. Auf Höhe von Sanzenbach wollte er die vor ihm fahrenden 36jährige Caddy-Fahrerin überholen. Zeitgleich bog ein 30jähriger BMW-Fahrer von der Kreisstraße aus Neuler-Ebnat kommend nach rechts auf die B 19 ab und missachtete hierbei die Vorfahrt des Golf-Fahrers. Beim Zusammenstoß wurde der Golf-Fahrer nach rechts abgewiesen und touchierte den neben zu überholenden Caddy. Neben dem hohen Sachschaden von 20000 Euro, wurde der Golf-Fahrer beim Unfall leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

- PvD -

Tel. 07151/950-290

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell