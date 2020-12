Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht, Sachbeschädigung, Unfälle, Trunkenheitsfahrt

Crailsheim: Geparktes Auto beschädigt und davongefahren Am Samstagabend in der Zeit zwischen 17 Uhr und 18 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Ausparken aus dem Parkplatz eines Supermarktes in der Schönebürgstraße einen dort parkenden Fiat am Kotflügel hinten links. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Der Unfallverursacher fuhr in der Folge einfach weiter, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Den vorgefundenen Spuren zufolge, könnte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen dunklen Pkw handeln. Zeugen, welche hierzu nähere Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Crailsheim (Tel. 07951/4800) zu melden.

Blaufelden: Von Navi fehlgeleitet und Unfall verursacht Am Samstagabend, gegen 18 Uhr, befuhr ein 20jähriger VW-Fahrer die Landesstraße von Blaufelden in Richtung Niederweiler. Da er selbst ortsunkundig war und Richtung A7 fahren wollte, bemühte er hierfür sein Navigationsgerät. Dieses versicherte ihm in der Folge glaubhaft, dass er nach rechts, Richtung Lindlein abbiegen müsse. Ohne weiter auf den Fahrbahnverlauf zu achten, leistete er der Anweisung des Navi Folge und kollidierte daraufhin mit dem dortigen Verkehrsschild. Der Sachschaden beläuft sich auf 500 Euro.

Schwäbisch Hall-Hessental: Vandalismus in Bahnhofs-Wartehalle Am Freitagabend, im Zeitraum von 19 Uhr bis 19:30 Uhr, beschmierten Unbekannte in der Wartehalle des Bahnhofes eine Steinmauer zwischen zwei Holzbänken mit schwarzem Stift. Im gleichen Zeitraum wurden an zwei Schaukästen mit darin befindlichen Fahrplänen sowie an beiden Fahrkartenautomaten die Scheiben zerschlagen. Die Höhe des angerichteten Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, die hierzu Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall (Tel. 0791/4000) zu melden.

Vellberg: Zu tief ins Glas geguckt, Führerschein weg Am frühen Sonntagmorgen, gegen 00:15 Uhr, wurde eine 38jährige Mitsubishi-Fahrerin in der Haller Straße in Vellberg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass die Frau nicht mehr in der Lage war, das Fahrzeug sicher zu führen. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest bestätigte den Verdacht. Das Ergebnis lag weit über dem erlaubten Grenzwert. Die Frau musste in der Folge eine Blutentnahme im Krankenhaus über sich ergehen lassen. Der Führerschein wurde beschlagnahme und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr gefertigt.

Satteldorf: Lkw unachtsam überholt und Unfall mit drei Verletzten verursacht Am Samstagmittag, gegen 14:30 Uhr, fuhr ein 42jähriger Passat-Fahrer auf die A6 bei Crailsheim in Richtung Nürnberg auf und wollte einen vor ihm fahrenden Scania-Lkw überholen. Hierfür wechselte er vom rechten auf den linken Fahrstreifen ohne auf den bereits auf dem linken Fahrstreifen fahrenden 19jährigen Golf-Fahrer zu achten. Dieser versuchte durch eine Vollbremsung ein Auffahren auf den Passat zu verhindern, was ihm nicht mehr gelang. Er fuhr auf den Passat auf, kam in der Folge ins Schleudern und prallte gegen den Scania-Lkw. Im Golf wurde der Fahrer, dessen 23jähriger Beifahrer, sowie die 22jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 25000 Euro.

