Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Rems-Murr - Stand 11:20 Uhr: Zwei Unfallfluchten und ein Einbruch

AalenAalen (ots)

Winnenden: Unfallflucht mit nachträglicher Meldung

Am Freitag, um 00:30 Uhr, befuhr der 28-jährige Fahrer eines VW Polo die Schorndorfer Straße, als er wegen nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und geradewegs über den Björn-Steiger-Kreisverkehr fuhr. Er beschädigte das Namensschild des Kreisverkehrs und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Den Unfall meldete er 20 Stunden später beim Polizeirevier Winnenden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 6500 Euro.

Waiblingen: Eindringlinge in der Sporthalle der Friedensschule ertappt

Im Rahmen einer Streifenfahrt am Freitagabend, um 17:55 Uhr, konnte ein offenes Tor der Friedensschule in Neustadt gesehen werden. Außerdem brannte in der Turnhalle Licht. Bei der Annäherung an die Halle sind mehrere Jugendliche im Alter von ungefähr 14-16 Jahren weggerannt. Sofort wurden zwei Streifen, sowie eine Streife der Hundeführerstaffel, zur Unterstützung gerufen. In diesem Rahmen konnte eine Streife zwei Tatverdächtige in der Nähe der Halle feststellen. Beide wurden kontrolliert. In dessen Verlauf rannten sie weg, konnten aber kurze Zeit später eingeholt werden. Während den Ermittlungen vor Ort konnte abgeklärt werden, dass die Jugendlichen vermutlich mit einem Originalschlüssel in die Halle gelangt sind. Dort hielten sie sich auf, ohne etwas zu beschädigen oder mitzunehmen. Gegen die beiden Verdächtige wird Anzeige wegen Hausfriedensbruch erstattet.

Waiblingen: Verkehrsunfallflucht

Ein Sachschaden von 1500 Euro entstand im Laufe des Freitags, zwischen 06:50 Uhr und 13:00 Uhr, an einem grauen Toyota Prius, der in Waiblingen in der Eisentalstraße auf Höhe eines Sanitätshauses geparkt war. Offensichtlich streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer bei der Vorbeifahrt den Toyota. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151/950422 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell