Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Geldbörse entwendet - Vorfahrt missachtet

Rems-Murr-Kreis:Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Vorfahrt missachtet

Ein 60-jähriger Opel-Fahrer fuhr am Freitag gegen 9 Uhr von einem Parkplatz eines Elektro-Fachmarkts auf die Sulzbacher Straße ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt und stieß mit einer VW-Fahrerin zusammen. Die Insassen blieben hierbei unverletzt. Die Sachschäden an den Autos belaufen sich auf ca. 7000 Euro.

Plüderhausen: Geldbörse entwendet

Eine 79-jährige Frau befand sich am Donnerstag zwischen 11.30 Uhr und 11.45 Uhr in der Bahnhofstraße in einem Discounter zum Einkaufen. Ein unbekannter Dieb griff ihr währenddessen in die Jackentasche und entwendete unbemerkt ihre Geldbörse, in der sich ca. 200 Euro befanden. Die Polizei bittet nun um sachdienliche Hinweise zum Vorfall. Möglicherweise machten weitere Kunden entsprechende Beobachtungen, die zur Tataufklärung beitragen könnten. Hinweise werden unter Tel. 07181/81344 entgegengenommen.

