Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt missachtet - 5500 Euro Schaden

Eberbach (ots)

Bei einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge an der Kreuzung Untere Talstraße und Neuer Weg Nord in Eberbach am Montag um 10.15 Uhr ist ein Schaden von rund 5500 Euro entstanden. Ein 55-Jähriger wollte links von der Talstraße in den Neuen Weg Nord einbiegen und übersah dabei den Pkw einer 84-Jährigen, die Vorfahrt hatte. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Christine Brehm

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell