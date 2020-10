Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Spechbach/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Jugendtreff und Sachbeschädigungen in Bankgebäude sowie an einer Sporthalle

Spechbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Vier Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren stehen unter dringendem Tatverdacht, in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einen Jugendtreff eingebrochen zu sein sowie Sachbeschädigungen in einem Bankgebäude und an einer Sporthalle begangen zu haben.

Bei dem genannten Jugendtreff verschafften sich die Täter Zutritt, indem sie die Fensterläden aufbrachen und anschließend die Fensterscheiben einschlugen. Im Gebäudeinnern durchwühlten die Täter die Küche - ob etwas gestohlen wurde ist noch unklar. Im Vorraum eines Bankgebäudes wurde jegliches Mobiliar umgeworfen, Mülleimer ausgeleert, Flyer zerrissen und Getränke verschüttet. Ob etwas entwendet wurde, ist ebenfalls noch Gegenstand der Ermittlungen. Eine weitere Sachbeschädigung konnte an einer Turn-und Sporthalle festgestellt werden. Hier wurde ein Fenster so beschädigt, dass es aus der Fassung sprang und sich nun nicht mehr schließen lässt. Betreten werden konnte die Halle allerdings nicht. Der entstandene Sachschaden an den einzelnen Tatorten ist noch unklar.

Die vier Jugendlichen wurden am Sonntagmorgen, gegen 4 Uhr, an einer Bushaltestelle kontrolliert. Der dringende Tatverdacht ergab sich durch die vor dem Jugendtreff aufgefundenen Gegenstände, dem anschließenden Abgleich von Kameraüberwachungen und der räumlichen Nähe der drei Tatorte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

