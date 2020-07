Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200715-1-pdnms Vermisste Person in Eckernförde

Eckernförde (ots)

Seit dem 12.07.2020 um 12.30 Uhr wird die 81 jährige Sünje Müller-Lorenzen aus Eckernförde vermisst. Sie wohnt im Sankt Martin Altenhilfe-Diakonie-Zentrum in der Margarete-Kruse-Straße in Eckernförde in einer eigenen Wohnung. Frau Sünje Müller-Lorenzen bedarf dringend ärztlicher Hilfe. Frau Müller-Lorenzen ist ca. 168 cm groß und schlank, sie dürfte mit einer blauen Jeans und einer blauen Jacke bekleidet sein. Hinweise zu der vermissten Person bitte an die Polizei in Eckernförde unter der Rufnummer 04351-908110. Ein Lichtbild der Vermissten liegt hier bei der Pressestelle vor und kann angefordert werden.

