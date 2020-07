Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200715-1-pdnms Zeugen nach Einbruch in Langwedel gesucht

Langwedel ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

In der Nacht vom 14.07.2020 auf den 15.07.2020 kam es zu einem Einbruch in einen abgelegenen Bauernhof in der Straße Ziegelei in Langwedel. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf und drangen so in das Haus ein. Aus dem Haus wurde ein kompletter Tresor (140x40x30 cm) entwendet. Um zum Tatort zu gelangen sowie zum Abtransport des rund 150 kg schweren Tresors dürfte ein Pkw genutzt worden sein. Der gestohlene Tresor wurde inzwischen in einem Feldweg in Tatortnähe wieder aufgefunden. Er wurde vermutlich in diesem Feldweg mit brachialer Gewalt geöffnet. Es fehlt ein kleinerer vierstelliger Geldbetrag. Die Kriminalpolizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen, die in der zurückliegenden Nacht zwischen 23.30 Uhr - 05.00 Uhr verdächtige Beobachtungen machen konnten. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-208450.

